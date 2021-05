Savona, il capannone di Lavagnola continua a essere una discarica - IVG.it

Savona. Erbacce, graffiti sui muri, mobili accatastati, cassette e tubi di plastica, lastre di vetro, bancali, lavandini, bottiglie vuote, succhi di frutta, secchielli, sacchi pieni di detriti. E’ questo lo “spettacolo” di cui si può godere guardando dentro al capannone di Lavagnola, in via Antonio Basso a Savona.

Sarebbe dovuto diventare la sede del centro logistico di Asta del Mobile dal 2017 ma ancora oggi riversa in uno stato di degrado mostrandosi come una “discarica”. L’iter di pianificazione e completamento dell’opera ha dovuto superare diversi ostacoli.

Ancora oggi, a 17 anni dall’avvio dei lavori, chi procede lungo il Letimbro in direzione Santuario sul lato sinistro, in macchina o a piedi, trova il complesso abbandonato che si presenta come un blocco di cemento bianco circondato dal nulla.

Si ricorda, nel 2004, la scoperta nell’area interessata di una discarica a cielo aperto che aveva comportato le conseguenti indagini da parte della Guardia di Finanza che aveva posto sotto sequestro l’area rallentando così l’iter di avanzamento del progetto. L’attività delle Fiamme Gialle aveva portato a scongiurare il rischio di inquinamento del sottosuolo e delle falde acquifere.

I lavori subiscono altri due stop: nel 2011 e nel 2013 per poi riprendere più di cinque anni fa, a marzo 2016. La prima volta a causa di un incendio dopo il quale la Questura di Savona aveva indagato per escludere si fosse trattato di un gesto doloso anche se il responsabile del cantiere aveva attribuito la causa a un corto circuito. La seconda volta per la necessità di modificare la viabilità della zona e adeguare le norme antiincendio.

Rifiuti abbandonati nel capannone di Lavagnola a Savona

Alla situazione di Lavagnola si aggiunge la condizione di degrado in cui si trovano molte “isole ecologiche” della città dove spesso capita di trovare bidoni della spazzatura stracolmi e altrettanti rifiuti abbandonati per terra.