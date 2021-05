Savona, gli assessori leghisti: "Soldi per un direttore dei musei? Servono per la crisi Covid" - IVG.it

Savona. Bilancio previsionale 2021-2023 tra le polemiche a Palazzo Sisto dove prosegue lo scontro interno alla giunta comunale: i tre assessori leghisti, il vice sindaco Massimo Arecco, Maria Zunato e Doriana Rodino, hanno respinto il piano di assunzioni proposto dal sindaco Ilaria Caprioglio.

“Dopo un lavoro attento e scrupoloso fondato sull’analisi dei bisogni veri del sistema economico produttivo e dei cittadini è stato predisposto il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023. Avremmo voluto fare molto di più per garantire l’efficienza della complessa macchina comunale: a partire dagli orari di apertura al pubblico degli uffici, alla digitalizzazione e smaterializzazione degli archivi comunali (che hanno dimostrato la loro fragilità con lo smar tworking), alla creazione di una stazione unica appaltante, alla dotazione funzionale della polizia municipale per garantire maggiore sicurezza e controlli, ma non ci sono le risorse. E allora si devono fare delle scelte, così come abbiamo fatto nel predisporre il piano assunzioni allegato al bilancio. All’ultimo istante diventa per qualcuno indispensabile la figura del direttore dei musei e allora si trovano anche le risorse! Per onestà intellettuale, buon senso e, soprattutto, per rispetto ai cittadini savonesi abbiamo votato contro! La gravissima crisi pandemica ha messo a nudo le grandi difficoltà del nostro sistema economico territoriale: infrastrutture, turismo, ristorazione, commercio, filiera agricola, vasti settori dell’artigianato e di conseguenza l’occupazione e il lavoro” spiegano i tre esponenti della giunta comunale.

“Siamo ben consapevoli che anche la cultura è importante per il rilancio di Savona, ma riteniamo necessario, prima di procedere ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, un direttore museale, valutare attentamente l’intera gestione del sistema culturale. A fronte, infatti, di entrate molto limitate, riteniamo che le spese siano abnormi. La previsione per il 2021 per quanto concerne i soli musei, (non parliamo di Priamar, teatro e altro) prevede una spesa/costi pari a 359.760,37 euro, a fronte di una previsione di entrata di soli 15.350 euro”.

“A carico quindi dei cittadini Savonesi, soldi che vengono presi dalle loro tasche, gravano ben 344.410,37 euro. Ecco perché noi crediamo che prima di aumentare ulteriormente i costi per la gestione dei musei con l’assunzione a tempo pieno indeterminato di un direttore sia compito di un buon amministratore analizzare complessivamente l’intera partita dei “Servizi a domanda individuale”. Dobbiamo cercare di far ripartire il paese, ognuno deve fare la propria parte. Noi, assessori della Lega, abbiamo dato un contributo importante non soltanto in termini di partecipazione e di determinazione, ma anche di contenuti per la predisposizione e il miglioramento del bilancio. Il nostro impegno e la nostra collaborazione per la città va nella direzione del mondo del lavoro, del mondo delle imprese, del mondo dell’economia, di quel mondo che è l’ossatura fondamentale della nostra città, della nostra regione, del nostro Paese, che merita di essere tutelato e difeso in questo momento di austerità e di difficoltà per tutti, senza mai dimenticare i più deboli, i giovani e le donne. Se si “trovano” risorse, queste debbono essere investite in questa direzione” concludono.

Alla fine la pratica sul piano assunzioni, allegata al bilancio previsionale, è passata in giunta comunale. Ora, però, ci sarà la discussione e la votazione in Consiglio comunale e non di esclude che l’attuale maggioranza possa andare sotto rispetto ad una delibera decisiva.