Savona, Giancarlo Bertolazzi pronto a rientrare nella Lega - IVG.it

Savona. Giancarlo Bertolazzi è pronto a rientrare nella Lega.

Ad agosto dello scorso anno il consigliere comunale era uscito dal Carroccio (insieme ai colleghi Rossi e Dellaglio) per creare il gruppo consiliare “Savona Capoluogo”. Venerdì scorso è stata depositata una richiesta nella quale lo stesso Bertolazzi manifesta al commissario cittadino Francesco Bruzzone il desiderio di poter rientrare tra le fila della Lega.

Le divergenze che, si legge nella lettera, furono “nei confronti della precedente gestione della sezione cittadina”, paiono ora superate, facendogli ritrovare “nuovo entusiasmo per portare a termine il mandato amministrativo”.

Un primo riscontro positivo è quello del senatore Paolo Ripamonti, commissario provinciale, che ha dichiarato: “La Lega è una famiglia e come in tutte le famiglie, può capitare di avere divergenze di veduta, questa però non può mai essere una motivazione valida per indurre gli eletti o chiunque a posizioni lesive dell’immagine della Lega. Sono felice del ripensamento di Giancarlo al quale ricordo che le divergenze si appianano anche senza gesti dannosi per il movimento come quella degli ex leghisti fuorisciti”.