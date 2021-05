Savona, gattini intrappolati in un edificio messi in salvo dai vigili del fuoco - IVG.it

Savona. Difficoltoso intervento congiunto di Accademia Kronos Savona e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che si sono occupati di una cucciolata di gattini rimasti intrappolati in una costruzione fatiscente e pericolante nel centro di Savona.

Gli osservatori ambientali di Accademia Kronos, allertati da alcuni cittadini, si sono recati sul posto riuscendo, coordinati dal presidente della sezione Fabrizio Parma, a mettere in salvo 4 cuccioli. Altri 2 invece erano finiti in una posizione molto critica tra un cornicione e una rete di protezione.

“Vista la difficoltà del loro recupero hanno avvisato i vigili del fuoco, che immediatamente intervenuti, hanno provveduto con la loro proverbiale esperienza, professionalità ed umanità a raggiungere e mettere in salvo i piccoli mici, ripetutamente aggrediti da alcuni gabbiani e dati poi in consegna ai volontari di Accademia Kronos. Anche oggi si è dimostra che la sinergia tra istituzioni e volontariato è decisiva in molti frangenti” si legge in una nota.

Tutti i mici recuperati nei vari interventi di AK (circa 20 nel solo mese di maggio) dopo lo svezzamento e le cure veterinarie saranno adottabili.

La presenza di Accademia Kronos è in forte espansione su tutto il territorio nazionale ed in particolar modo in Liguria, dove è presente con i suoi volontari nelle sezioni territoriali di Alassio/Albenga, Savona, Imperia, Genova, Andora, alpi Liguri/Apuane e Diano Castello.