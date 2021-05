Savona, cliente mangia una pizza all'interno del locale: ristorante multato e chiuso per 5 giorni - IVG.it

Savona. Sanzione amministrativa e chiusura di 5 giorni per un locale a Savona a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid: un cliente, infatti, stava mangiando una pizza seduto al tavolo all’interno non rispettando così la restrizione (in vigore fino al 1° giugno) di effettuare solo servizio all’aperto.

Ad accorgersene gli agenti della divisione di polizia Amministrativa che ieri sera, durante i controlli in città, hanno rilevato l’infrazione del ristorante, risultato tra l’altro recidivo alla violazione.

Il servizio straordinario della polizia di Stato, al quale hanno preso parte anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio, ha permesso di identificare anche una cinquantina di persone, diversi veicoli ed alcuni esercizi pubblici.