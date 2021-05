Savona, Bruno (Europa Verde): "La giunta dovrebbe dimettersi, meglio sei mesi di commissariamento" - IVG.it

Secondo notizie di stampa ieri la Giunta Comunale avrebbe tenuto una seduta a dir poco turbolenta poiché si doveva decidere il piano delle assunzioni tra cui sarebbe stata prevista: l’assunzione del direttore del teatro (assente da tempo e non più pervenuto) e dei musei civici (assente da anni).

Evitiamo naturalmente di parlare della situazione del Museo Archeologico perché ormai solo la vergogna si dovrebbe impadronire della Sindaca e dell’assessora (ma esiste???) alla cultura.

Non vogliamo qui tediare nessuno sull’oggetto della discussione e invece riteniamo doveroso porre una domanda a tutta la Giunta Comunale: “Ma certe discussioni non sarebbe meglio farle fuori dai giornali e nelle sedi istituzionali preposte? E’ normale avere divergenze di vedute su aspetti programmatici e priorità di scelte ma bisogna farle diventare oggetto di una sorta di pubblico scontro all’OK Corral?”.

Io ritengo che ormai Savona debba chiedere ai propri amministratori un decisivo atto di responsabilità ovvero di andarsene poiché, se le notizie di stampa corrispondono al vero, la città è stremata e non può assistere per altri sei mesi a simili teatrini da lotte da “basso impero”.

Savona sta soffrendo una crisi economica ,sociale e civile gravissima dovuta anche alla pandemia a cui si contrappone solo un governo cittadino fondato su cemento, privatizzazione degli spazi pubblici, sudditanza alle scelte dei privati costruttori e nulla più. In questo quadro Europa Verde ritiene che la Giunta Comunale debba fare un atto finale di responsabilità: dare le dimissioni, chiudere la porta e andarsene poiché riteniamo che siano meglio sei mesi di commissariamento che continuare ad assistere a simili spettacoli perché Savona merita un governo, che faccia scelte importanti e decisive per il suo futuro e non assistere alla ordinaria manutenzione, che non dovrebbe, come tale, fare notizia divenire una sorta di mantra del buongoverno.

Danilo Bruno