Savona 2021, gruppo "Il rosso non è il nero" sarà presente alle elezioni: sostiene il candidato Marco Russo - IVG.it

Savona. Il gruppo politico “Il rosso non è il nero” parteciperà alle prossime elezioni amministrative di Savona. A decretarlo l’approvazione della proposta avanzata ieri, 28 maggio, presso la sala “Stella Maris”.

“Il rosso non è il nero” farà parte della coalizione democratico-progressista aderendo al “Patto per Savona” in sostegno alla candidatura di Marco Russo e proponendo, nell’ambito della coalizione stessa, la formazione di una lista aperta a una pluralità di soggetti politici sociali.

“Una lista da noi promossa legata idealmente alla storia migliore della sinistra savonese, espressione di rappresentanza delle forze politiche, di forze sociali e di singole personalità che si riconoscano nel nostro progetto e nella nostra visione. Una lista di cittadinanza attiva pronta a promuovere inclusione e accoglienza, promotrice di una uscita dall’isolamento per favorire lavoro di qualità, ambientalismo proiettato verso il futuro. Una lista capace di comprendere e di esprimere la complessità delle presenze di genere offrendo anche un campo di iniziativa e di presenza per le giovani generazioni. Una lista rappresentativa dell’intera realtà cittadina con una specifica visione di riqualificazione per i diversi quartieri partendo dal territorio con l’intreccio tra sociale e sanitario” affermano dal gruppo.

“Si tratterà inoltre di promuovere ‘Savona fuori di Savona’, recuperando alla città il ruolo di capoluogo e favorire una ‘Alleanza Territoriale’ per rendere più forte l’interlocuzione necessaria sia con la Regione Liguria, sia al riguardo del governo nazionale” aggiungono.

Su questa base è stato formato un comitato di coordinamento composto da: Renato Allegra, Sergio Acquilino, Franco Astengo, Maria Gabriella Branca, Alberto Delfino, Jacopo Marchisio, Bruno Marengo, Pino Raimondo, Donatella Ramello, Sergio Tortarolo, Dilvo Vannoni, Maria Rita Zanella.