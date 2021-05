Savona 2021, Costa (Noi con l'Italia): "Necessario un candidato condiviso che sappia fare sintesi" - IVG.it

Savona. “Noi cercheremo e condivideremo un percorso con il centrodestra, porteremo il nostro contributo preparando una lista alla cui lavoreremo”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla salute Andrea Costa (Noi con l’Italia) in visita oggi pomeriggio a Savona in merito alle prossime elezioni comunali che si terranno nel capoluogo di provincia in autunno.

Il centro destra al momento sembrerebbe non avere ancora un nome su cui puntare: “Il primo obiettivo è quello di arrivare a una condivisione con gli alleati, trovare il candidato migliore che sappia fare sintesi tra le varie sensibilità del centro destra e anche noi lavoreremo in questa direzione e ci auguriamo che anche a Savona possa uscire una proposta unitaria di tutto il centrodestra”.

“Abbiamo i nostri referenti locali – conclude Costa – presenti nelle istituzioni. Savona popolare è un contenitore civico aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. Sono convinto che porteranno buone idee”.

Il centro destra sembrerebbe brancolare ancora nel buio. In un primo periodo, era stato fatto il nome di Dario Amoretti, ex funzionario dell’Unione Industriali, ma non è riuscito a raccogliere il supporto di tutti i partiti. Il suo intento sarebbe stato quello di candidarsi rappresentato una “grande coalizione” che comprendesse anche Italia Viva e Azione ma che escludesse Fratelli d’Italia. E’ stata questa condizione che ha portato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti (Cambiamo) a non condividere la scelta di questo nome: la presenza del partito di Giorgia Meloni è per Toti un requisito fondamentale, lo schieramento deve presentarsi compatto.

Invece, il centro sinistra ha individuato ormai da tempo il suo candidato sindaco. Marco Russo, presentandosi con il “Patto per Savona” rappresenterà la coalizione, dopo aver ottenuto l’appoggio di quasi tutto lo schieramento.