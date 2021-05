Sassello: scontro tra due moto, un centauro trasportato in elisoccorso al Santa Corona - IVG.it

Sassello. Incidente intorno alle 19 di questa sera nei pressi di Sassello. Inizialmente sembrava molto grave, ma per fortuna si è risolto con un solo ricovero.

Secondo le prime informazioni si è trattato di uno scontro frontale tra due moto, e i sanitari del 118, vista la zona e la difficoltà dei mezzi a raggiungere rapidamente gli ospedali, hanno richiesto l’intervento di Grifo per trasportare in elisoccorso un centauro con alcune fratture, accompagnato quindi in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Nulla di preoccupante per l’altro uomo coinvolto, che ha rifiutato le cure. Due gli equipaggi operativi della locale sezione della Croce rossa di Sassello, giunti tempestivamente sul luogo dello scontro.