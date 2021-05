Sassello, centauro trasferito in elisoccorso al S. Corona dopo lo scontro con un'altra moto - IVG.it

Sassello. È dovuto intervenire l’elisoccorso Grifo, questa sera intono alle 19 e 45, per uno scontro tra due moto.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma ad aver bisogno dell’assistenza e delle cure dei sanitari solo uno dei due motociclisti coinvolto nell’impatto.

Sul posto è intervenuta anche la croce rossa di Sassello, ma per accelerare i tempi, si è preferito portare l’uomo in elisoccorso al Santa Corona di Pietra Ligure. Il motocilista presentava, infatti, dei dolori addominali, ma per fortuna non sembra nulla di grave, è stato traferito in ospedale in codice giallo.