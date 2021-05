Sanremese, Andreoletti: "Dopo un lungo periodo di inattività c'era qualche incognita, ma i ragazzi sono stati straordinari" - IVG.it

Vado Ligure. Ieri pomeriggio è stato ritorno in campo per una Sanremese precedentemente messa in ginocchio dal cluster di Covid scoppiato ormai più di quattro settimane fa. Un periodo interminabile che ha costretto a fermarsi la squadra guidata da Matteo Andreoletti, ancora in corsa per un posto in zona playoff e pienamente responsabile del proprio destino.

Lo stesso non si può invece dire per il Vado, crollato all’ultimo posto condiviso con il Borgosesia e obbligato ad accumulare il maggior numero di punti possibile nella speranza che, le compagini le quali lo precedono in classifica, continuino a fare passi falsi. È però arrivata proprio una sconfitta per la formazione guidata da Luca Tarabotto, annichilita 1-3 dai biancoazzurri della provincia di Imperia, apparsi in stato di grazia.

Al termine della sfida il tecnico della Sanremese si è gentilmente concesso ai nostri microfoni, esordendo in questa maniera: “I ragazzi sono stati straordinari e hanno giocato con qualità, c’era tanta voglia di far bene al rientro dopo un così lungo periodo”.

In seguito il mister biancazzurro ci ha tenuto ad elogiare anche e soprattutto il suo gruppo di atleti, considerato da lui uno dei migliori se non il migliore trovato da quando si è trovato ad allenare in Serie D. ”Abbiamo qualità importanti nei singoli e nel collettivo, andando avanti sono sicuro che faremo bene”: questo il commento di Andreoletti.

Infine un pensiero alle partite che verranno, una stagione ancora tutta da vivere per la Sanremese che, disputando al meglio le partite rimaste (considerando anche quelle da recuperare), potrebbe proiettarsi in zona playoff.

”La mia squadra ha l’obbligo di provarci, sarebbe un peccato non farcela viste le caratteristiche di questo gruppo”. Ha così concluso il suo intervento il mister biancazzurro, già concentrato in vista della sfida infrasettimanale di mercoledì contro il Varese che potrebbe avvicinare ulteriormente l’obiettivo dichiarato.