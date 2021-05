Sanità, FdI: "Anche nelle farmacie e punti Cup la prenotazione di esami e visite per tutto il territorio ligure" - IVG.it

Regione. “Ad oggi abbiamo una situazione delle prenotazioni anomala: chi prenota per telefono al Cup può prenotare senza limiti territoriali, viceversa chi si reca in una farmacia o un punto Cup ha la possibilità di prenotare solo nell’area della provincia”. Lo lamentano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Veronica Russo, Sauro Manucci e Stefano Balleari.

Gli esponenti di FdI hanno presentato al residente Giovanni Toti una interrogazione sulla questione: “Chiediamo che venga estesa la possibilità di prenotare su tutto il territorio regionale gratuitamente non solo rivolgendosi telefonicamente al CUP, ma anche in strutture del servizio sanitario regionale, pubbliche, private accreditate contrattualizzate – commenta il capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari – questo ci sembra utile e doveroso soprattutto verso le persone anziane e le fasce deboli che sono i maggiori utilizzatori di questa modalità di prenotazione”.

La richiesta parte dall’ascolto del territorio dato che “abbiamo riscontrato diverse lamentele su questo punto – conferma Balleari – e abbiamo verificato che arrivano da tutte e 4 le provincie della Regione. Come Fratelli d’Italia sappiamo che piccole attenzioni come queste incidono in maniera pesante sulla vita di molti cittadini e siamo convinti che Regione Liguria si attiverà quanto prima per una soluzione in tal senso”.