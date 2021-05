Sandro Biasotti lascia Forza Italia e aderisce a "Coraggio Italia" di Brugnaro - IVG.it

Liguria. Sandro Biasotti ha deciso di aderire a “Coraggio Italia”. Ad annunciarlo è lo stesso senatore, che in una nota spiega: “Dopo quasi 20 anni in Forza Italia, ho deciso di aderire al progetto del sindaco di Venezia Brugnaro ‘Coraggio Italia’ e di ‘Cambiamo’ di Giovanni Toti”.

“Non ho nulla da recriminare a Forza Italia avendo avuto tanto ed altrettanto dato. Con Berlusconi ho un rapporto di amicizia e di stima che sono sicuro sia reciproca. Un anno fa lo stesso Berlusconi mi chiese di essere l’uomo di punta in Liguria per il nuovo partito ‘Altra Italia’ condotto dallo stesso Brugnaro, ma poi non se ne fece niente. Sempre Berlusconi poche settimane fa mi aveva chiesto di restare in Forza Italia, puntando su di me in Liguria, ma ad onor del vero, sarei stato in imbarazzo avendo aiutato Toti e la sua lista anziché Forza Italia ligure”.

“Spero che ‘Coraggio Italia’ e Forza Italia convergano per occupare quello spazio moderato di centro destra fondamentale per la ripresa e la crescita del nostro paese”.