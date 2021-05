Sabato 5 giugno l'ingresso di don Allori nelle parrocchie quilianesi - IVG.it

Savona/Quiliano. Sabato 5 giugno don Alessio Allori farà il proprio ingresso ufficiale nelle parrocchie di Valleggia (Santissimo Salvatore), Quiliano (San Lorenzo Martire), Montagna (San Michele Arcangelo) e Roviasca (Santi Sebastiano e Rocco).

Alle 16 è previsto un momento di accoglienza nella chiesa di Quiliano, alle 17 la messa sul campo sportivo di via san Pietro a Valleggia presieduta dal vescovo Calogero Marino. Di queste quattro realtà rimarrà sempre come viceparroco don Cyriaque Sinzoyiheba.

Come già annunciato, l’attuale titolare don Michele Farina prossimamente partirà in missione per il Centrafrica, ma in questa fase di preparazione rimarrà ancora per qualche mese guida pastorale della comunità cristiana di san Martino a Bergeggi.

Per tutta la giornata di venerdì 4 il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino sarà in ritiro proprio con i sacerdoti che nell’immediato futuro sono destinati al trasferimento fra diverse parrocchie.