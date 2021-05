Rsa liguri, controlli dei Nas: nel savonese due residenze non conformi - IVG.it

Genova. Ammontano a sette le Rsa non conformi in tutta la Liguria su 22 controllate dai carabinieri del Nas nell’ambito di una operazione condotta su tutto il territorio nazionale per verificare la situazione nelle residenze per anziani dopo la ripresa delle visite dei familiari. Lo riporta l’agenzia Ansa.

In particolare cinque sono risultate non in regola perché avevano personale no vax e due per il mancato rispetto dii requisiti strutturali. Le strutture non a norma si trovano tre in provincia di Genova, una in provincia di Imperia, due in quella di Savona e una in quella di Spezia.

Le due Rsa in condizioni più critiche sono state trovate a Brugnato (Spezia) dove sono stati individuati sette operatori socio assistenziali non vaccinati e l’altra a Calice Ligure (Savona). In quest’ultima i Nas hanno scoperto una cattiva gestione degli anziani ospiti che venivano lasciati senza terapia durante il fine settimana e nei giorni festivi creando scompensi e sofferenze.

Gli operatori avevano anche falsificato il registro delle terapie in modo da attestare falsamente la regolarità delle somministrazioni. I carabinieri, guidati dal maggiore Massimo Pierini, hanno denunciato il direttore sanitario e quello amministrativo anche per esercizio abusivo della professione sanitaria.