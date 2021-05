Risveglio con "caligo" in riviera: da Savona a Varazze torna la foschia di mare - IVG.it

Varazze. Dal mare, silenziosa è salita verso le colline lambendo la città che, dopo giorni di maltempo, si è svegliata con il sole.

Risultato tipico di questo periodo primaverile quando un flusso d’aria mite, proveniente da sud, incontra la superficie del mare ancora fredda a causa del recente inverno.

Che sia una favola questa nebbia che, come vuole la leggenda, arrivi a “prendere le anime senza pace per condurle al cielo” o un fenomeno atmosferico, sta di fatto che Varazze oggi, con i primi turisti in cerca d’estate, ha un fascino particolare.