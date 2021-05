Rissa in piazza del Popolo a Savona, una persona denunciata dalla polizia locale - IVG.it

Savona. Due denunce, un’espulsione e un ordine di allontanamento. E’ questo il bilancio dell’attività di prevenzione dei fenomeni di degrado urbano realizzata quest’oggi dalla polizia locale di Savona.

Gli agenti sono intervenuti in piazza del Popolo per una animata lite tra due stranieri, giunti alle mani. A seguito degli accertamenti un cittadino di nazionalità nigeriana è stato denunciato per non avere ottemperato al divieto di dimora nella provincia di Savona ed ha ricevuto un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso dal questore di Savona.

In piazza delle Nazioni gli agenti hanno identificato un soggetto extracomunitario (regolare sul territorio) che stava bivaccando e dormendo nei pressi dei giochi dei bambini.

L’uomo è stato sottoposto ad un ordine di allontanamento ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per irregolarità documentali emerse durante il controllo. Sulla sua posizione sono in corso ulteriori accertamenti.