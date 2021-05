Lite furibonda davanti ad un supermercato a Savona, donna in ospedale - IVG.it

Savona. E’ avvenuta pochi minuti fa una presunta aggressione davanti al Carrefour di via dei Vegerio a Savona.

Coinvolte nella “rissa” due donne. Sono intervenuti per i soccorsi i militi della Croce Bianca e due volanti della polizia.

Una donna è stata trasportata in ospedale in giallo per contusioni a naso bocca e tempia, l’altra contendente non ha avuto bisogno del trasferimento in ospedale.

Stando ai primi accertamenti pare che la furibonda lite sia scoppiata per futili motivi: dalle prime parole, si è passati agli insulti, fino alla violenta zuffa con tanto di calci e pugni.

Gli agenti stanno svolgendo gli accertamenti investigativi sull’episodio, anche attraverso alcune testimonianze sull’accaduto, con clienti del market che hanno assistito alla violenta zuffa tra le due donne.

Tuttavia, stando ai primi riscontri sull’aggressione, si dovrebbe procedere per querele di parte.