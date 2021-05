Ripartenza delle navi Costa Crociere: tornano i turisti anche ad Albenga - IVG.it

Albenga. Tornano i croceristi tra le strade di Albenga, una delle mete per le escursioni di Costa Crociere che in questo mese ha ripreso ad attraccare al porto di Savona.

Nel pieno rispetto dei rigidi protocolli Covid, ripartono infatti le visite al centro storico, la mostra Magiche Trasparenze, la Torre Civica e il Battistero, il tutto grazie alla collaborazione tra Comune di Albenga, Fondazione Oddi e Museo Diocesano.

Un’ accoglienza resa possibile grazie anche al tessuto commerciale del centro storico che, ormai da qualche anno, offre una scontistica dedicata ai croceristi che si intrattengono qualche ora nella città.

Una vera e propria iniziativa di marketing turistico, dunque, quella tra il Comune di Albenga e Costa Crociere partita nel 2017. Un’operazione che ha portato grande visibilità alla città attraverso escursioni e filmati proiettati sui canali e sulle navi della compagnia italiana.

La visita prevede una permanenza di circa 3 ore nella città delle Torri. Causa Covid, è stata ripensata ponendo un’attenzione particolare al distanziamento, ma permettendo comunque di offrire le visite ai musei cittadini e la degustazione di prodotti tipici del territorio. Il Comune di Albenga in collaborazione con la Fondazione Oddi ha allestito, infatti, uno spazio dedicato alla degustazione delle eccellenze enogastronomiche locali ai turisti che, a gruppi scaglionati, usufruiscono di quest’accoglienza in piena sicurezza.

“Ringrazio tutti i partner istituzionali e privati che hanno collaborato in questi anni all’escursione Costa Crociere ad Albenga e chi oggi contribuisce fattivamente alla sua prosecuzione seppur in un momento così delicato, ma che traguarda una ripresa turistico/economica che tutti auspichiamo per la nostra città” commenta il vicesindaco Alberto Passino.