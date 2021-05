Riparato il tubo a Varazze, tornata alla normalità la circolazione in Corso Colombo - IVG.it

Varazze. La circolazione è tornata alla normalità in Corso Colombo a Varazze. Ieri sera intorno alle 22 era stato infatti chiuso il tratto dell’Aurelia compreso tra via Fazio e via Buranello, dove si è creata una bolla sull’asfalto a causa della rottura di una tubazione.

Questa mattina, il tubo dell’acqua, un importante condotta di acque bianche nel centro della città, è stato riparato.

Per ripristinare la rete e riparare il guasto, ieri sera, sono accorsi sul posto i vigili del fuoco e gli addetti dell’acquedotto. La strada era stata chiusa per evitare il passaggio di veicoli e pedoni, in quanto il rischio era che la bolla potesse esplodere.