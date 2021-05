Rifiuti abbandonati a Cengio, il sindaco avvisa: "Aumento dei controlli per beccare i furbetti" - IVG.it

Cengio. “Nonostante i numerosi inviti a conferire correttamente i rifiuti, stiamo notando che gli stessi spesso vengono depositati in maniera disordinata ed irrazionale in molte zone del paese”. Non ci sta il sindaco Francesco Dotta, che promette di aumentare i controlli per individuare i trasgressori che gettano i rifiuti in giro per la cittadina facendo un danno non solo all’ambiente, ma anche alla collettività.

“Il costo per la gestione dei rifiuti urbani – spiega – è una voce importante nel bilancio comunale e come tutti noi sappiamo, per disposizioni governative, lo stesso viene ribaltato totalmente sugli utilizzatori, ovvero noi cittadini. Un conferimento scorretto dei rifiuti genera di conseguenza un extra costo che va ad incidere, anche in maniera significativa, sulla relativa tassazione Tari”.

E se molti cittadini si comportano in modo corretto, altri invece non seguono non sono altrettanto virtuoso. A loro l’invito del sindaco di “allinearsi ed ottemperare alle semplici regole per favorire una gestione corretta dei rifiuti, regole che in parte maggiore potrebbero essere gestite con il semplice uso del ‘buon senso’”, sottolinea Dotta.

E il primo cittadino non intende stare a guardare: “Non è mai stata una priorità di questa amministrazione l’utilizzo di strumenti sanzionatori nei confronti dei cittadini ma, per il rispetto dovuto alle persone che si attengono alle regole del vivere civile, dovremo necessariamente mettere in atto azioni mirate al contrasto di comportamenti scorretti – afferma- Pertanto avvertiamo che nei giorni a seguire saranno intensificati i controlli anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici adeguati e che i trasgressori saranno sanzionati in accordo alle leggi vigenti. Uguali misure saranno applicate anche per conferimenti scorretti di materiale vegetale (cassone del verde) e per l’annoso problema delle deiezione canine”.

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, Dotta specifica : “Sarà possibile portarli nel piazzale sterrato di via Marconi, dal primo sabato disponibile, ovvero il prossimo 29 maggio, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle regole contenute nella ordinanza n. 17/2020 del 13 maggio 2020, che è visibile e consultabile in modo chiaro all’ingresso del luogo deputato allo scarico oltre che sul sito web del Comune di Cengio. Pertanto materiali non conformi non saranno più accettati”.

“Informiamo infine che stiamo definendo con Regione Liguria l’iter autorizzativo per l’installazione in località Burgnotti di un’isola ecologica che, una volta a regime, dovrebbe razionalizzare e contenere in modo significativo il costo per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti” conclude il sindaco.