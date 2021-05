Regione, Vaccarezza (Cambiamo): "Diamo un futuro all'entroterra" - IVG.it

Liguria. “Durante il Consiglio regionale di ieri avrebbero dovuto essere discussi i due ordini del giorno dei quali sono primo firmatario, e sottoscritti da tutto il gruppo consigliare di Cambiamo con Toti: il primo, la deroga alle limitazioni delle norme a tutela della biodiversità dell’Ente Parco del Beigua a sostegno delle aziende agroforestali; il secondo relativo ai lavori di ricostruzione del ponte in Località Veirera ‘Urbe Piampaludo La Carta’ zona soggetta anch’essa alla normativa Ente Parco del Beigua” si legge in una nota del consigliere Angelo Vaccarezza.

“In accoglimento alla proposta dei colleghi della minoranza ho accettato di trasmetterli all’analisi della commissione consigliare competente, poiché ritengo corretto approfondire definitivamente cosa voglia dire tutelare l’entroterra e tutelare la biodiversità. Troppo spesso questi termini vengono utilizzati senza conoscerne a fondo il giusto significato, se non addirittura utilizzati come vessillo di narrazioni propagandistiche” prosegue.

“Altrettanto frequentemente i vincoli vengono applicati come se fossero l’unica soluzione possibile quando la questione è trovare il giusto equilibrio fra presenza dell’uomo e rispetto della natura e delle biodiversità, tenendo sempre presente di creare e mantenere condizioni di vita ragionevoli, dignitose e sostenibili per chi l’entroterra ha scelto di vivere, chi in quei luoghi lavora e crea sviluppo” conclude.