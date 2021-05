Regione, incontro di Brunetto (Lega) con i rappresentanti dei consumatori: "Associazioni importanti per il territorio e tutela dei liguri" - IVG.it

Liguria. “Stamane ho incontrato in Regione Liguria alcuni rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che sono importanti per il nostro territorio e la tutela dei cittadini liguri, per fare il punto sulla situazione e ascoltare le loro istanze e iniziative”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

“Tra cui – spiega – l’attivazione del servizio gratuito ‘Benessere psicologico e oltre’ di consulenza psicologica, individuale o di gruppo, presso gli sportelli delle associazioni liguri dei consumatori con un numero verde e una squadra di psicologi”.

“Si è trattato di un proficuo incontro e in tal senso ringrazio Marco Biso (vicepresidente nazionale Casa del Consumatore) Emanuele Guastavino (presidente Adoc Genova) Stefano Salvetti (presidente Adiconsum Liguria)” hanno concluso Brunetto.