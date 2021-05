Rally, Fulvio Florean torna sul gradino più alto del podio - IVG.it

Savona. Dopo l’annunciato addio alle gare a fine 2018, risolti i problemi fisici, il savonese Fulvio Florean proprio giusto un anno fa era risalito su un’auto da gara.

Tre gare di allenamento nel 2020, con un podio già raggiunto, per preparare la stagione agonistica 2021 iniziata qualche mese fa. Terzo assoluto al Canavese, un ottimo Rally di Sanremo e la grande vittoria ottenuta ieri al Rally Il Grappolo.

Florean ha gareggiato sempre in coppia con Elwis Chentre su Skoda Fabia R5 Evo del Team D’Ambra Motorsport. Il duo savonese-valdostano è salito sul gradino più alto del podio nella gara piemontese che ha visto il paese di San Damiano d’Asti quale location per partenza e arrivo.

Le velocissime e insidiose prove speciali astigiane sono state infatti il primo appuntamento per la Coppa Italia di Zona (la finalissima è in programma a Modena ad ottobre), per il Trofeo Pirelli e per il Trofeo Rally Italian Trophy.

Bottino pieno di punti quindi per Chentre e Florean che torneranno protagonisti al prestigioso Rally di Alba il 12 e 13 giugno, gara che avrà validità anche per il Campionato Italiano Wrc e dove sono attesi, anche quest’anno, anche piloti ufficiali del Mondiale Rally.