Quiliano, attivato il servizio Cup nella farmacia comunale - IVG.it

Quiliano. Attivato il servizio Cup nella farmacia comunale di Quiliano di via Roma: permetterà ai cittadini di prenotare le visite ambulatoriali e gli esami (previa richiesta del proprio medico di base) senza recarsi personalmente presso la struttura sanitaria o attendere al telefono la risposta del centralino.

Il servizio, operativo dallo scorso lunedì 24 maggio, sarà attivo sei giorni a settimana, nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30, giovedì dalle 10.00 alle 11.30, mentre al sabato oltre alle turno del mattino si aggiungerà anche la fascia oraria 16.30 – 18.00.

“Grazie al Centro Unico di prenotazione – spiegano dal Comune – sarà possibile conoscere in tempo reale la disponibilità di posti, la sede in cui verrà erogata la prestazione, la data e l’ora fissata per l’appuntamento. La farmacia consegnerà un promemoria scritto della prenotazione”.

Si ricorda, inoltre, che presso la farmacia comunale è possibile effettuare la prenotazione per la vaccinazione Covid-19 nei centri vaccinali, con orario libero, secondo l’appartenenza alle fasce di età indicate dalla Regione. Per tale servizio è necessario presentarsi con tesserino sanitario e numero di telefono della persona interessata.

Per ogni eventuale informazione contattare la Farmacia Comunale di Quiliano al numero 019 200 0007 o all’indirizzo e-mail farmacia@comune.quiliano.sv.it