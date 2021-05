Quale futuro per il turismo savonese? Ascolta “La Telefonata”: il secondo episodio del nuovo podcast di IVG - IVG.it

Liguria. È passata esattamente una settimana dal lancio su IVG.it dei podcast. Il nuovo contenuto ha preso il via con “La Telefonata”, una serie di interviste telefoniche tutte da ascoltare tra Nicola Seppone, giornalista della nostra redazione, e un ospite scelto di volta in volta per parlare di un particolare argomento.

Il primo episodio ha avuto come protagonista Silvia Rozzi, un’infermiera che ricopre anche l’incarico di consigliere comunale nel Comune di Pietra Ligure. Il tema della puntata è stato l’ospedale Santa Corona, dalla pandemia sino ad arrivare ai problemi più caldi del momento come il trasferimento del punto nascite.

IL PRIMO EPISODIO DE “LA TELEFONATA”

In meno di sette giorni il primo episodio ha fatto registrare oltre 2.500 ascolti, segno che il tema trattato era molto sentito. Nella seconda puntata de “La Telefonata” si parlerà del futuro del turismo in provincia di Savona in compagnia di Fabio Raimondo, giovane direttore d’hotel, presidente dei giovani albergatori Liguria di Federalberghi e delegato nazionale.

È possibile ascoltare tutti gli episodi del podcast direttamente nella home page di IVG.it, ma anche sulle principali piattaforme podcast: Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcast e molte altre. Per trovare “La Telefonata” è sufficiente ricercare il titolo del podcast all’interno di una delle App e iscriversi gratuitamente per ricevere tutti gli aggiornamenti appena viene caricato nuovo episodio.

Se avete una storia da raccontare e volete partecipare al podcast come interlocutori potete inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica nicolaseppone@ivg.it oppure inviare un messaggio su WhatsApp/Telegram al numero 328.2648472.