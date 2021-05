Promozione e accoglienza turistica, Comune di Albissola cerca tirocinante per l'estate: ecco come partecipare - IVG.it

Albissola Marina. L’amministrazione comunale di Albissola Marina in vista del periodo estivo attiva un tirocinio nel settore cultura e turismo per professionalizzare giovani laureati in supporto all’attività di comunicazione, promozione territoriale, accoglienza turistica e affiancamento al personale dell’Ufficio Cultura e Turismo.

Il tirocinio è destinato a candidati dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Genova che abbiano conseguito il titolo di Diploma di Laurea presso la facoltà di Economia, Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze della formazione o Scienze politiche. Il titolo di studio deve essere stato conseguito in data non anteriore a 12 mesi rispetto alla data di inizio del tirocinio prevista nel mese di giugno 2021.

“Il tirocinante – fanno sapere dal Comune di Albissola – verrà coinvolto nell’attività di progettazione e programmazione delle attività turistiche e di marketing territoriale della destinazione, nello specifico dovrà procedere alla redazione di dataset relativi a flussi turistici, interessi, preferenze e scelte del visitatore; creare un report di fine stagione analizzando i dati raccolti e rielaborandoli concettualmente e graficamente; indicare in maniera proattiva proposte e idee per eventuali migliorie; affiancamento del personale comunale nelle attività di informazioni e accoglienza turistica; partecipare ai processi decisionali di concerto con gli organi amministrativi e gli organi politici dell’ente. Ancora dovrà offrire supporto all’organizzazione di manifestazione ed eventi relativi ai programmi messi in campo dall’ente; fattiva collaborazione nelle attività logistiche annesse alle manifestazioni organizzate dall’ente; raccolta dati, immagini, flussi documentali e gestione degli stessi per finalità turistico culturali dell’ente; e processo di ricerca e scouting per progetti regionali e sovracomunali”.

“Da questa esperienza – aggiungono dal Comune – il tirocinante potrà trarre una formazione generale sull’andamento della pubblica amministrazione e dei suoi meccanismi e specifica nell’ambito della gestione del back office di una destinazione”.

“Il progetto – specifica il consigliere Enrico Schelotto – prevede lo spostamento del punto di accoglienza turistica Iat dal Muda all’ufficio in Piazza Lam. Questo bando è un passo molto importante per una strategia complessiva di implementazione del servizio e della qualità della promozione e dell’accoglienza turistica ad Albissola Marina. L’obiettivo è quindi quello di aumentare l’organico dell’ufficio turismo e dare l’opportunità ai giovani dell’Università di Genova di approfondire le proprie conoscenze e svolgere attività pratiche anche a contatto con il pubblico”.

La durata dello stage è stabilita in mesi 6 con decorrenza presunta dal mese di Giugno 2021. Il progetto prevede un’attività continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni a settimana e per 36 ore settimanali. Stante l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso ed alla luce delle disposizioni in vigore alla data di attivazione del rapporto di collaborazione, potrebbe essere previsto lo svolgimento in “modalità mista”: parzialmente in presenza e parzialmente in smart-working. Con scadenza mensile è prevista la corresponsione di un rimborso forfettario mensile di euro 500 in favore del soggetto in stage.

Le domande, corredate da curriculum vitae in formato europeo, dovranno pervenire entro sabato 15 maggio 2021. La domanda, indirizzata a Comune di Albissola Marina – Settore Cultura e Turismo, deve essere presentata nei termini suddetti, esclusivamente mediante email all’indirizzo: protocollo@comune.albissolamarina.sv.it o a mezzo PEC all’indirizzo: comunealbissolamarina@legalmail.it, indicando nell’oggetto: Candidatura Tirocinio Extracurriculare 2021 – “Nome e Cognome del candidato”.

Per visionare il bando e il modello della domanda è possibile consultare il sito internet del Comune di Albissola.