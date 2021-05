Promozione: Aldo Graziano entra nella dirigenza del Soccer Borghetto - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Uno dei volti più conosciuti nel panorama calcistico ponentino approda al Soccer Borghetto, che dà il benvenuto ad Aldo Graziano, ex dirigente, tra le altre, della Loanesi.

Il presidente Andrea Ferrara commentato: “Siamo davvero felici di poter avere Aldo con noi, la cui esperienza e competenza sono dimostrate sul campo da oltre cinquanta anni. Ringrazio sia Pino Auteri che il direttore sportivo Emanuele Scorsone per il ruolo che hanno rivestito all’interno dell’operazione. Non è stata una trattativa facile, però volevamo a ogni costo portarla a termine per strutturare ulteriormente la nostra società”.

“Graziano ricoprirà il ruolo di collaborare dell’area tecnica, non resta che dargli un caloroso benvenuto” conclude Ferrara.