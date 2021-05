Progetto legalità ad Albenga, premiati gli alunni che hanno partecipato. Vannucci: "I bimbi devono innamorarsi del concetto di legalità" - IVG.it

Albenga. Nella mattinata di ieri sono stati premiati i bambini delle scuole di Albenga che, nel corso dell’anno, hanno partecipato al progetto legalità. Il progetto è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e portato avanti con successo (nonostante il Covid 19 che ha reso necessario effettuare gli incontri tra polizia locale e bambini in modalità videoconferenza) dall’ispettore Gianluca Dagnino e dall’agente scelto Barbara Dell’Olio della polizia locale ingauna.

Tutti i piccoli studenti hanno manifestato un forte interesse e un’attiva partecipazione alle lezioni effettuate anche attraverso giochi, quiz e storie. Alcune classi si sono distinte in modo particolare (classe 5B delle Paccini e 4A di via degli Orti) e per questo, oltre al premio (uno zainetto della polizia locale) distribuito a tutti i partecipanti, hanno avuto modo di incontrare e confrontarsi con la polizia locale e con l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci che ha voluto complimentarsi personalmente con i piccoli studenti.

Nel ringraziare l’ispettore Gianluca Dagnino, l’agente scelto Barbara Dell’Olio, gli insegnanti e i dirigenti scolastici che hanno collaborato al progetto, l’assessore Vannucci afferma: “La nostra polizia locale, oltre all’aspetto repressivo legato in particolare alla lotta contro microcriminalità e il contrasto allo spaccio di stupefacenti portato avanti dall’Ufficio Sicurezza Urbana, prevede anche un’importantissima attività preventiva di educazione alla legalità svolta con le scolaresche delle scuole di Albenga e di quelle dei comuni limitrofi in una più ampia ottica di valorizzazione del comprensorio ingauno”.

“Il messaggio che vogliamo diffondere – continua Vannucci – è che comportarsi bene è più bello che comportarsi male. I bambini devono innamorarsi del concetto di legalità. Questo sentimento, infatti, quando esiste, fa funzionare le cose. Le persone per bene non si comportano correttamente solo perché hanno paura delle sanzioni, ma perché credono fermamente che sia giusto farlo e educare i ragazzi a ciò è fondamentale per diffondere messaggi positivi”.

“L’amministrazione comunale e il comando di polizia locale di Albenga non pensano solo al presente, ma anche al futuro e alle nuove generazioni che stanno crescendo, per questo crediamo molto in questo progetto e continueremo a portarlo avanti con entusiasmo” conclude Vannucci.

Progetto legalità ad Albenga, premiati gli alunni

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il tema del rispetto della legalità è importantissimo e diffonderlo tra i bambini e i ragazzi delle nostre scuole è una missione che continueremo a perseguire.”