Principio d'incendio all'ufficio postale di Albisola: intervento dei vigili del fuoco, locali evacuati - IVG.it

Albisola Superiore. Principio d’incendio questa mattina nell’ufficio postale di via Arturo Martini di Albisola Superiore.

L’episodio si è verificato intorno alle 10 a causa di un cortocircuito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

I locali sono stati evacuati in via precauzionale: i dipendenti presenti all’ingresso sono stati fatti uscire per permettere ai soccorritori di effettuare le verifiche del caso.

Il problema è stato risolto in pochi minuti dai vigili del fuoco. Che hanno ripristinato la situazione consentendo ai dipendenti dell’ufficio di ritornare al lavoro in sicurezza.