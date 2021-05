Primo Maggio, per baristi e ristoratori è stata la "Festa del lavoro ritrovato" - IVG.it

Albenga/Alassio. Un Primo Maggio offuscato da una pioggia intermittente che batteva leggera ma insistente su strade, marciapiedi e tende dei dehors, scivolando sulle aspirazioni dei tanti cittadini che, orfani delle gite e merendino sui prati affollavano caruggi, vicoli, lungomare.

Si è svegliata così la Riviera , con stabilimenti balneari pronti ad accogliere le prime prenotazioni ed i primi ospiti che si aggiravano liberi, ma anche delusi per la presenza di quella pioggia che dal 26 aprile, primo giorno di riaperture con servizio ai tavoli nei dehors di bar e ristoranti delle località turistiche ponentine, sembra non abbandonarci frustrando le nostre aspirazioni di libertà; una pioggia che, soprattutto, ha frenato quel mondo del commercio che vuole disperatamente ripartire.

Una “Festa del lavoratori” che per molti lavoratori significa riposo è stata per gli autonomi una giornata di ripresa e di ritorno al lavoro. Ed è così che, nonostante il brutto tempo e le momentanee schiarite, ad Alassio e nelle altre località marine i dehors e ogni spazio esterno coperto sono stati presi d’assalto dai clienti. Entusiasmo e voglia di normalità, desiderio di gustare un aperitivo, voglia di pranzare seduti ad un tavolino, nonostante tutto. Folla variopinta con ombrelli aperti nel “budello” alassino e locali brulicanti di clienti, tanti giovani vocianti, incuranti del tempo inclemente, felici di vivere qualche ora in compagnia. Poi, alle 22 sarà coprifuoco, ma nel frattempo è stata vita, vita sociale e allegria.

guarda tutte le foto 15



Il Primo Maggio la “Festa del lavoro ritrovato”

Così anche negli stabilimenti balneari anche ad Albenga, con ospiti che per il pranzo hanno sfidato il tempo e si sono seduti per il loro primo pranzo vista mare. A conferma che questo lungo periodo di chiusure ha pesato ed è stato vissuto con consapevolezza delle difficoltà, ma anche con un desiderio potente di ritorno alla vita normale, a quel quotidiano fatto di momenti in cui pranzare fuori, mangiare una pizza in compagnia (parte integrante della realtà di ognuno di noi) ha avuto nella giornata di ieri, nonostante la pioggerellina fastidiosa, un primo momento e anticipo di quella stagione estiva che sta per iniziare.

E, finalmente oggi c’è il sole.