La Letimbro conferma mister Oliva e cerca tre tasselli per completare la rosa - IVG.it

Savona. Per il quarto anno consecutivo la Letimbro affiderà la guida della prima squadra al confermatissimo Maurizio Oliva, nell’ottica di proseguire il cammino intrapreso.

Confermati tutti i giocatori storici ad eccezione di Edoardo Bianco che per sei anni ha difeso la porta gialloblù. La società savonese ricerca, oltre ad un portiere, anche un difensore di esperienza ed una punta centrale per consolidare la sua presenza in un campionato di Prima Categoria che si presenta molto difficile alla luce della presenza di formazioni ambiziose come Olimpia Carcarese, Pro Savona, Vadese, Quiliano&Valleggia, per citarne alcune.

Il presidente Giuseppe Vitellaro non nasconde le sue ambizioni e spera nell’arrivo di alcuni sponsor che potrebbero far crescere le aspettative della compagine del Santuario.