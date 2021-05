Prenotazioni dirette, accoglienza sicura, certezza di offerta e servizi, empatia: Federalberghi Finale calibra l'offerta per il mercato estero - IVG.it

Finale Ligure. P come prenotazioni dirette, A come accoglienza sicura, C come certezza dell’offerta e dei servizi, E come empatia. Sono questi gli elementi che compongono “Pace” l’acronimo lanciato dalla delegazione di Finale Ligure di Federalberghi nell’ambito delle sue politiche associative e di economia turistica “in un momento difficile ma di ripartenza”.

La P, come detto, sta per prenotazioni dirette: “Vi è un ritorno alla prenotazione diretta negli alberghi anche con le nuove tecnologie digitali – nota Giovanni Argento di Federalberghi Finale Ligure – Le Online Travel Agencies (Ota) gestiscono tra il 30 ed il 40% delle prenotazioni, il rimanente 60/70% è libero, ed è quanto mai necessario che gli albergatori puntino su questo aspetto, sia per la ottimizzazione dei costi valutando l’ammontare delle commissioni pagate, sia per ottimizzare i ricavi di una stagione che si annuncia problematica”.

La A sta per “accoglienza sicura anche in periodo Covid con l’applicazione del protocollo sicurezza stabilito dalla conferenza stato regioni. Distribuito presso tutti gli alberghi associati il kit ‘Accoglienza sicura’ a marchio nazionale, in bi lingua con le nome di comportamento, mentre un formato A3 viene inviato ai clienti all’atto della prenotazione”.

La C sta per “certezza dell’offerta e dei servizi in una ottica sempre di più professionalità degli albergatori”. La E sta per “empatia di trascorre una vacanza nel benessere e nella natura dei nostri territori con l’ausilio di figure professionali dei nostri staff formate per l’assistenza ai clienti”.

Per questo, Federalberghi ha lanciato “il portale di destinazione per il mercato estero www.italianriviera.info (la key word più identificata dai turistici nordici) all’interno del quale vi sono le 14 maggiori località della Riviera Ligure di Ponente con i loro siti turistici pieni di contenuti esperienziali e il booking engine diretto un modo per disintermediare”. E allo stesso tempo lancia www.rivieraalacarta.it per il mercato interno “mutuato dai club di prodotto e calibrato per la Riviera anche esso con booking engine di italyhotels”.

A Finale Ligure è anche operativo il portale www.finaleligurehotels.info che potrà andare ad integrarsi con www.visitfinaligure.it. Sono “tutte iniziative destinate ai colleghi a tutti coloro che ne sono interessati, dove l’unico impegno è quello di portare turisti nelle strutture ricettive. Nel buon lavoro fino a ora fatto con la Tourist Card di Ligurian Riviera è auspicabile inserire esperienze esclusive in ristoranti stellati, notti sotto le stelle della Riviera in buble rooms, escursioni in elicottero. Per il 2022 è auspicabile pensare ad un servizio navetta aereoporto di Genova/ Riviera”.