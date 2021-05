Ppi di Albenga, Ciangherotti (FI): "Turisti scelgono la Riviera anche per le strutture sanitarie, ma questa resta inutilizzata" - IVG.it

Albenga. “Finalmente stanno tornando i turisti e, con loro, vengono al pettine i problemi che da troppo tempo affliggono la Riviera, a cominciare dalla chiusura del punto di primo soccorso dell’ospedale di Albenga. Anche ieri, mi è stato segnalato, alcuni turisti che avevano bisogno di cure sanitarie si sono recati all’ospedale Santa Maria di Misericordia non sapendo della chiusura del punto di primo soccorso trovandolo, ovviamente, non utilizzato”. A segnalarlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

Secondo Ciangherotti si tratta della “ennesima dimostrazione che il punto di primo soccorso deve essere riaperto subito, senza nessun ritardo, lo si deve ai cittadini di Albenga e del comprensorio, lo si deve ai turisti che, si spera arriveranno numerosi e che avranno bisogno anche di cure mediche”.

“Mi sembra assurdo che nonostante l’urgenza di riaprire questo servizio essenziale per il territorio si stia pensando di fare decidere su tempi e modi della riapertura la commissione sanità della Regione Liguria, perdendo altro tempo prezioso. E questo nonostante la giunta del presidente Toti avesse già promesso di riaprire il punto di primo soccorso di Albenga non appena fosse terminata l’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Si ripristini il servizio essenziale senza tante parole”.