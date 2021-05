Polisportiva Quiliano, Karate: Rodolfo Fersini è Maestro Benemerito - IVG.it

Quiliano. Importante riconoscimento per Rodolfo Fersini, direttore tecnico della Polisportiva Quiliano Karate Asd. Ha ricevuto, da parte del presidente regionale Fijlkam Filippo Faranda, la targa e il diploma di Maestro Benemerito.

Rodolfo, cintura nera 6° sesto dan, nel lontano 1988 fondò la sezione Karate della Polisportiva. Una vita dedicata alla formazione di tanti atleti e ai tanti traguardi ottenuti grazie alla sua grande passione e professionalità, fu anche responsabile giovanile della Consulta regionale Fijlkam ed insignito della Stella di Bronzo al merito sportivo del Coni, nonché presidente della Polisportiva Quiliano.

“Un altra bella soddisfazione per la grande famiglia della Polisportiva Quiliano, che non può che congratularsi con Rodolfo per tutto quello che ha fatto e che farà per noi” sono le parole della dirigenza.