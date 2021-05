Polisportiva Maremola, ancora un primo e un secondo posto in Serie D Silver - IVG.it

Pietra Ligure. Sono tredici le ginnaste della Polisportiva Maremola scese oggi in campo gara a Serra Riccò per la seconda ed ultima tappa di Serie D Silver. Lusinghiero il bilancio delle squadre pietresi: hanno ottenuto un primo, un secondo ed un quinto posto.

Nella categoria LB3 Junior/Senior vincono e si confermano al primo posto Rebecca Riolfo e Giulia Cama, entrambe classe 2007, insieme a Margherita Ponte e Gaia Barbarossa, classe 2006.

Nelle Allieve LB3 secondo gradino del podio per Elisa Enache (classe 2012), Martina Olivotti (classe 2010), Alice Vasquez ed Eleonora Boasso (classe 2009), che confermano anche loro la propria posizione nel campionato.

Infine, un buon quinto posto su dieci squadre partecipanti nella gara di LA3 Allieve con Penelope Dini (classe 2012), Viola Barberi, Cloe Tagliaferro (classe 2011), Ilaria Ottonello e Andrea Umiliati (classe 2009).

Le allenatrici Rosso, Cristina e Maglio commentano: “Concludiamo in modo più che soddisfacente il primo semestre di gare! Ora il focus si sposterà sugli allenamenti estivi che ci serviranno per incrementare e affinare il livello tecnico delle ginnaste, per poi ripartire a ottobre con le gare del secondo semestre magari con l’aggiunta di qualche difficoltà in più“.