Polisportiva del Finale, aiuta lo sport che fa bene: lo sport è importante - IVG.it

Finale Ligure. A qualsiasi età, praticare uno sport o svolgere attività fisica, è di fondamentale importanza per garantire una vita sana, non soltanto dal punto di vista dei benefici fisici, ma anche mentali.

Per tutti questi motivi, come avviene sin dalla sua fondazione nel 1996, la Polisportiva del Finale, si pone come obiettivo quello di promuovere #UNOSPORTPERTUTTI, intendendo, con la parola “tutti”: gli amatori che lo praticano per passione, gli anziani e gli adulti che vogliono star bene e sentirsi in forma, gli agonisti e i grandi campioni che vogliono continuare a crescere nella loro passione ma soprattutto i bambini che hanno il diritto di ricevere un’adeguata educazione motoria, essere supportati nel crescere sani, divertendosi e al contempo imparare a rispettare le regole ed i ragazzi per cui il campo, la palestra, l’ambiente in cui praticano sport, diventano luoghi che facilitano incontri e relazioni sane e in cui tutte le varie forme di diversità individuali vengono riconosciute e allo stesso tempo valorizzate.

Lo sport da sempre e ancor più oggi, offre, in un ambiente sano e motivante, quelle opportunità di socializzazione, crescita e confronto, che l’emergenza sanitaria ha contribuito a ridurre, per non dire in alcuni casi addirittura ad annullare. Quindi la presenza di associazioni sportive sul nostro territorio oggi, rappresenta una preziosa risorsa per la comunità.

La Polisportiva del Finale anche in questo anno non si è arresa, ma anzi si è attivata per far muovere per quanto possibile coloro che non potevano allenarsi in presenza: molti istruttori hanno svolto i loro corsi online, cercando di limitare l’abitudine alla sedentarietà di bambini e ragazzi, in un anno in cui, computer, TV, telefoni e tablet sono stati, per lungo periodo, quasi gli unici mezzi di socializzazione disponibile.

Ecco perché, proprio adesso che siamo al giro di boa, stiamo tornando a praticare attività sportiva, sono ripartiti i campionati per gli agonisti, mentre molte altre attività, nel rispetto delle normative, si sono spostate, all’aperto, sui campi sportivi (come il Campo Viola o il campetto rosso di Via Dante), nel verde, o in spiaggia, ti chiediamo un piccolo gesto che può fare tanto per quello sport che ormai sappiamo cosa rappresenta e quanto ci manca quando non possiamo praticarlo!

#RIPARTIAMO, insieme, in sicurezza, con fiducia e tanta grinta!!!!

Dona il tuo 5×1000 alla Polisportiva del Finale, e consentici di offrire sul nostro territorio, nel finalese e non solo: #UNOSPORTPERTUTTI!

Ricorda di indicare il nostro codice fiscale 0 0 9 5 4 2 6 0 0 9 7