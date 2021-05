Planet Volley e Albisola Pallavolo, tra successi e sconfitte continua la crescita delle giovanili - IVG.it

Albisola Pallavolo. È stato l’ennesimo intenso weekend di pallavolo per i sestetti delle squadre giovanili di Planet Volley e Albisola Pallavolo, impegnati sui vari parquet della provincia e non solo nel tentativo di mostrare l’enorme lavoro portato avanti dai rispettivi staff tecnici, questo nonostante la stagione fin qui viziata dalla situazione legata al Covid.

Il punto settimanale questa volta non poteva che partire con il Planet Volley, cuore savonese dell’Albisola Pallavolo che, grazie alla sapiente guida di Sara Traman, sta ottenendo dei risultati davvero eccellenti. Contro il Celle Varazze Volley per esempio è arrivato l’ennesimo successo ottenuto da un’Under 13 femminile davvero scatenata. 25-7, 25-13, 28-26, questi i parziali dell’ennesima sfida a senso unico per le ragazze savonesi, apparentemente imbattibili ma soprattutto impeccabili, tutto ciò in un campionato di buon livello.

Sono poi iniziati i mini tornei utili per dare la possibilità di riassaporare l’aria di sfida alle bambine dai 12 anni in giù. Planet Volley Bianca e Planet Volley Blu, queste le due squadre allenate da Sara Traman protagoniste lo scorso weekend nel primo caso di una vittoria ed una sconfitta comunque con punti, nel secondo di due battute d’arresto.

È stato poi Under 15 show per quanto riguarda risultati e gioco. Alla sconfitta dell’Albisola Pallavolo maschile di quella leva ha risposto la convincente prova del sestetto femminile blu guidato da Alberto Porchi, in piena lotta per il titolo nella seconda fase. Grandi soddisfazioni dalle solite ragazze di coach Luca Parodi, protagoniste anche nella seconda fase di un girone sublime, coronato con il primo posto a quattro lunghezze di distacco dal Quiliano Volley, sestetto superato al Palabesio per 3-0.

Infine la sconfitta dell’Under 17 maschile di Paolo Giacchino non ha intaccato l’umore della spedizione Under 19, uscita vittoriosa con ampio merito dalla trasferta vadese che ha visto i biancoazzurri impegnati contro il sempre ostico Sabazia.

Da segnalare anche in conclusione le gesta del team femminile Under 19, il quale ha chiuso il campionato onorandolo con una vittoria nel derby contro il Celle Varazze. Questa ha ribadito ancora una volta i meriti di un sestetto davvero super, senza nulla togliere però a quello sempre a tinte biancoazzurre allenato dalle coach Montobbio e Zucca, riuscite a superare la squadra delle Fornaci per la conquista del penultimo posto finale.