Planet Volley e Albisola Pallavolo tra le migliori quattro nell'Under 15 - IVG.it

Albisola Superiore. Le final four della categoria Under 15 femmile saranno per metà disputate da squadre della società albisolese. Sia il Planet Volley di coach Sara Traman sia l’Albisola Pallavolo di Deborah Zucca e Luca Parodi hanno staccato infatti il pass per la fase che decreterà la squadra vincitrice del campionato.

Motivo di orgoglio per la realtà del gruppo, che sia sul territorio albsiolese sia sul territorio savonese riesce a conseguire risultati importanti in termine di crescita di atleti e atlete, che spesso si tramutano in prestazioni più che positive sul parquet.

Il successo decisivo per l’Albisola Pallavolo è arrivato contro il Quiliano Volley. Un netto tre a zero che ha significato primo posto e qualificazione. Queste le parole del capitano Anita Schipani: “Siamo felicissime. A distanza di due anni dalla nostra prima ‘final four’, siamo un grande gruppo!”.

Percorso netto anche per il Planet Volley, che con una giornata di anticipo ha messo a tacere la concorrenza grazie a cinque successi in altrettante partite. Quindici set vinti e soltanto tre persi sono l’evidenza del valore della formazione savonese.