Pilates: Laura e la sua "Armata delle Anatre Furiose" ci raccontano il loro anno sportivo - IVG.it

Il 2020-2021, per il mondo dello sport è stato un anno difficile, soprattutto per le attività sportive amatoriali, che, (a differenza delle attività agonistiche che chi più, chi meno, in qualche modo hanno potuto proseguire), sono state del tutto sospese per molto tempo dai vari decreti.

Molte delle nostre attività di questo tipo, non si sono comunque arrese, come è avvenuto per le partecipanti al corso di Pilates con la nostra Laura Vico, che già alla prima settimana di chiusura in ottobre, consapevole del rischio di vedersi sospendere la sua attività, non si è fatta cogliere impreparata, ma anzi ha immediatamente proseguito il proprio corso su Facebook.

“Certo non è stato come svolgere le mie lezioni in presenza”, ci dice Laura, “ma posso dire con orgoglio che la mia Armata delle Anatre furiose”, così si sono ribattezzate, “sono state presenti per tutto l’inverno, tanto che quando finalmente, a inizio maggio, abbiamo potuto svolgere la prima lezione all’aperto, nel giardino di una di loro, ho potuto constatare, con immenso piacere, che erano tutte migliorate nell’eseguire gli esercizi, anche se si erano allenate solo online”.

Non è stato dunque vano lo sforzo di queste donne, ma anzi si è creato un gruppo unito, che ha approfittato della prima occasione disponibile, quella della festa della donna, per festeggiare. Si sono infatti iscritte, tutte quante insieme, alla manifestazione online Strawomen e sono andate a farsi una bella camminata di una decina di Km con colazione finale. Si, perché “La cosa importante” continua la loro istruttrice Laura Vico, “è sì fare sport e farlo bene, ma anche poter condividere insieme momenti goliardici e di confronto nel gruppo che si è creato, anch’essi importanti per il benessere psicofisico specialmente in un periodo come questo. Anche in occasione della festa della mamma ci siamo riunite e siamo andate a camminare per i magnifici sentieri del nostro entroterra. E nei periodi in cui era permesso ci si incontrava il martedì e il giovedì per fare un po’ di attività aerobica all’aperto. Un felice connubio tra lavoro cardio, pilates e tanta voglia di stare insieme.

E sicuramente Laura, dei risultati con le sue allieve li ha ottenuti; ecco cosa ci racconta, infatti, una di loro:

“Ho iniziato il corso di Pilates con Laura, nel periodo del lock down ed è stata un’esperienza più che positiva. Le lezioni online che all’inizio sono state per tutti un po’ un esperimento, si sono rilevate un toccasana per l’equilibrio psicofisico e motorio in un momento così particolare come quello che stavamo vivendo. Laura conosce bene il suo lavoro, è un’insegnante preparata e competente, che mette tanta passione in quello che fa senza stancarsi mai. Ha un’ottima capacità di trascinare e stimolare le persone e lo dice una che di sport ne ha sempre fatto poco, ma che da queste lezioni si è sempre sentita coinvolta. Col pilates oltre ad essermi tonificata, ho imparato un metodo di respirazione che per me si è rivelato utilissimo. Le lezioni, preparate con impegno sono sempre diverse: Laura riprende e corregge ognuna di noi perché conosce benissimo tutti i nostri punti deboli. Inoltre, appena è stato possibile, ci ha coinvolto anche in diverse camminate, ed è stato bellissimo stare tutte insieme fuori all’aperto. Che dire quindi, semplicemente che sono contenta di aver iniziato questo corso e di aver potuto approfondire il Pilates; grazie Laura!”

Tra le sue allieve vi è anche un medico che aggiunge: “Io, certamente, sono stata tra le più latitanti, sommersa da una quotidianità lavorativa che spesso mi ha lasciato senza energie, fisiche e mentali, ma, nonostante questo, non ho mai smesso di sentirmi parte di questo meraviglioso gruppo in cui accanto a Laura che è un coach attento, a tratti severa, ma sempre comprensiva, ci sono donne meravigliose, ognuna delle quali penso dia un contributo importante, anche semplicemente mostrando fiera il frutto del proprio esercizio quotidiano”; e poi scherza: “non vedo l’ora di rivedervi tutte per un allenamento finalmente in presenza, anche se so che tu, Laura, ti accorgerai subito di quanto online ho lavorato poco :)))))) !”

In questi mesi Laura e le sue allieve non hanno mai mollato, anzi hanno tenuto duro, tenendosi compagnia, anche se a distanza e soprattutto nei momenti di sconforto a cui non si sono mai lasciate andare perché sapevano si esserci sempre tutte insieme appassionatamente, una per l’altra. “Ringrazio anche la Polisportiva del Finale che mi ha permesso di realizzare questo progetto”, dice Laura, “ma ora è il momento di voltare pagina e guardare avanti con fiducia verso la ripartenza!”.

Infatti, finalmente, ci siamo: dopo mesi di attesa da lunedì 24 maggio, Laura e le sue allieve torneranno ad allenarsi nella palestra di Tovo San Giacomo!

Conclude Laura: “Dell’esperienza online rimarrà un bellissimo ricordo e io e le mie Anatre Furiose siamo pronte ad affrontare con energia la nuova esperienza in palestra!!!”

E se ci fosse ancora in giro qualche altra Anatra interessata ad unirsi alla nostra migrazione in palestra, per info corso, può contattare Laura al numero 340-3916283. Vi aspettiamo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!