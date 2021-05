Pietra Ligure. È stato soccorso dai militi di Pietra Soccorso l’uomo che questo pomeriggio, intorno alle 13.30, è precipitato dal secondo piano di un’abitazione di Pietra Ligure.

L’episodio si è verificato in via della Cornice. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.