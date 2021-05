Pietra conferma la Bandiera Lilla: "Comune accessibile e inclusivo, attento alle persone con bisogni speciali" - IVG.it

Pietra Ligure ha ottenuto, per il terzo biennio, la Bandiera Lilla assegnata a quei Comuni che hanno un’attenzione e una sensibilità particolari verso le persone con bisogni speciali e si impegnano costantemente a favore di un turismo veramente accessibile a tutti. Lo annunciano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver superato positivamente il rigoroso iter di valutazione, che segue un protocollo verificato e approvato dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti dei portatori di handicap, e i sopralluoghi effettuati sul nostro territorio, dalle spiagge ai parchi, dagli edifici alle vie del centro storico, che hanno portato all’assegnazione di questo importante vessillo che premia l’impegno continuo della nostra amministrazione nel favorire l’accessibilità turistica alle persone con disabilità motorie, visive, auditive e patologie alimentari, impegno che va a vantaggio di tutti, residenti e non residenti”.

“Il progetto Bandiera Lilla coniuga il sostegno e la promozione sociale con il turismo, operando sia una funzione sociale che di rilancio dell’economia, valenza importante a maggior ragione oggi nel momento di difficoltà che stiamo vivendo, supportando l’incrocio tra la domanda di turismo accessibile e l’offerta da parte dei Comuni e delle strutture ricettive del territorio. E’ un riconoscimento che ci sta particolarmente a cuore perché riassume perfettamente il quadro valoriale che ci caratterizza e sintetizza bene il ‘dna’ inclusivo che sta alla base del nostro agire e che trova concretezza in molteplici iniziative che vanno, solo per citare le ultime in ordine di tempo, dal progetto ‘Pietra Social Outdoor’, che ci vede impegnati nella realizzazione di un’idea di turismo inclusivo e sostenibile e che prevede la creazione di sentieri completamente fruibili dai portatori di handicap, alla nuova passerella di accesso al pontino pedonale sul torrente Maremola, all’individuazione di ulteriori parcheggi dedicati ai disabili, come quello creato nel piazzale antistante il Poliambulatorio “Pietra Medica”, all’attivazione della colonnina per la ricarica di carrozzine e dispositivi di mobilità elettrici ubicata sul lungomare del centro, all’eliminazione delle barriere architettoniche con la realizzazione degli ascensori a servizio delle spiagge del litorale di levante, alla riqualificazione, nei prossimi mesi, dell’area bimbi sul lungomare Bado con giochi inclusivi”.

Il sindaco De Vincenzi e l'assessore Pastorino

“Riconfermarci Bandiera Lilla anche per questo biennio è per noi un risultato davvero importante, che ci stimola ad impegnarci sempre di più e a continuare, giorno dopo giorno, nel percorso intrapreso per rendere il Comune di Pietra Ligure ‘amico’ di tutti e soprattutto di chi ha bisogni speciali”, concludono il primo cittadino e l’assessore.