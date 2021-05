Piano territoriale regionale, Scajola: "Opportunità per ripartenza settore agricolo" - IVG.it

Liguria. “La ripartenza del settore agricolo è fondamentale per l’intero tessuto economico ligure. Le imprese agricole possono sfruttare, in primis, le opportunità a loro offerte dalla legge regionale 2018 su rigenerazione urbana e recupero del territorio agricolo”. Lo ha detto l’assessore all’urbanistica Marco Scajola nel suo intervento di questa mattina al convegno “L’agricoltura post covid” organizzato da Coldiretti Imperia”.

“A breve – ha spiegato l’assessore regionale – grazie all’adozione del Piano Territoriale Regionale, saranno introdotte anche agevolazioni per le start up innovative che vorranno insediarsi nell’entroterra. Queste misure, in aggiunta ai fondi previsti dal recovery plan rappresentano uno stimolo importante per la ripartenza del settore agricolo, sia per le aziende esistenti, sia per nuove realtà, volto a creare posti di lavoro e generare un volano economico per il territorio”.

“Il 14 ed il 18 maggio prossimi ci saranno due incontri, nei quali verrà esposto il piano territoriale regionale, che sarà oggetto di confronto con le amministrazioni comunali e le diverse categorie interessate”, ha concluso.