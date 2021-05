Piaggio Aerospace, Vazio (Pd): "Impegni concreti del ministro Orlando" - IVG.it

Villanova d’Albenga. “Un incontro davvero importante questa mattina con la visita presso lo stabilimento di Piaggio Aerospace del ministro Andrea Orlando: rassicurazioni ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali sul futuro dell’azienda aeronautica”.

E’ commento del parlamentare ligure e savonese Franco Vazio, assieme al ministro Orlando durante la tappa alla Piaggio di Villanova d’Albenga.

“Il ministro ha visto da vicino e in prima persona la qualità e le tecnologie impiegate, rimarcando il ruolo strategico della Piaggio”.

“Inoltre, abbiamo avuto modo di confrontarci anche sulle altre crisi industriali aperte in provincia di Savona: sono stati assunti impegni importanti per Piaggio Aerospace, Laerh e per le altre realtà produttive savonesi, con riferimento alla necessaria azione del Mise per risolvere positivamente le vertenze in atto” aggiunge il deputato Dem.

“Il governo Draghi può e deve finalizzare l’attenzione alla provincia di Savona avuta in questi anni e dai precedenti governi”.

guarda tutte le foto 13



Villanova, il ministro Orlando in visita allo stabilimento Piaggio

“Sono già stati investiti centinaia di milioni di euro ed è stata costituita l’Area di Crisi Complessa per il savonese: è necessario ultimare un percorso già tracciato per assicurare un rilancio produttivo e industriale, a garanzia di professionalità e posti di lavoro”.

“Il ministro Orlando ha dimostrato con i fatti l’attenzione del governo, con la volontà di fare presto e bene” conclude Vazio.