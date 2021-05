Per una scelta libera e consapevole delle donne - IVG.it

Come segnalato in questi giorni da Selena Candia il gruppo di Fratelli d’Italia (FdI) ha presentato in consiglio regionale un disegno di legge decisamente discutibile in materia di aborto.

Disegno di legge che anche noi denunciamo con forza, a partire dai toni gravi utilizzati nella relazione.

In essa troviamo infatti frasi in cui si critica l’aborto stesso (definito come “sempre e comunque una sconfitta”) che vanno a colpevolizzare le donne che vi si rivolgono ma anche passaggi in cui si critica la società tutta, indicando lo “scadimento del senso del valore della vita umana nella coscienza individuale e sociale” come una causa delle interruzioni di gravidanza.

Prima di affermare questo la relazione tratta brevemente della grave diminuzione della natalità in Liguria di cui non si comprende il senso, se le intenzioni fossero di potenziare esclusivamente la rete informativa in merito negli ospedali non si capirebbe perché mettere i due temi a confronto, il problema sta nel fatto che non si vuole informare ma disincentivare, FdI usa infatti la scusa del servizio informativo solo per espandere la propaganda antiabortista.

In conclusione vorremmo suggerire in merito al tema natalità che esso si combatte migliorando le condizioni di vita dei cittadini e delle cittadine, affermando il principio di una maternità libera e consapevole e non tentando di scoraggiare le donne ad esercitare quello che è un loro diritto, quindi ci auspichiamo che FdI nelle prossime iniziative metta questo punto al primo posto essendo loro al governo della regione, lasciando perdere questa propaganda retrograda.

Europa Verde Liguria