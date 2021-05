Pediatria Santa Corona a rischio? De Vincenzi e Liscio: "Sarebbe gravissimo, chiesto chiarimenti all'Asl 2" - IVG.it

Pietra Ligure. “A margine delle dichiarazioni rilasciate dalla consigliere Silvia Rozzi in merito alla possibile riduzione dell’attività del reparto di Pediatria del Santa Corona, precisiamo che se la notizia venisse confermata costituirebbe motivo di grande preoccupazione per l’amministrazione comunale”.

Lo affermano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio.

“Vedo con rammarico – continua il sindaco – le polemiche nei miei confronti da parte della consigliere Rozzi, a cui faccio presente di non aver mai sminuito e tanto meno deriso la sua azione politica, non fa parte né della mia educazione né tantomeno della mia cultura politica. Anzi ho sollecitato la stessa consigliera, facente parte di un partito, FdI, che ha grande responsabilità nell’amministrazione regionale e che decide sulla sanità ligure, a far presente con forza le situazioni lamentate che creano evidente depotenziamento del DEA di II livello del Santa Corona”.

“Precisato quanto sopra, le preoccupazioni dell’esponente Fdi, che probabilmente per il suo ruolo in ospedale o per via politica conosce in anteprima tali scelte, sono le preoccupazioni stesse che ha l’amministrazione comunale che già oggi ha chiesto chiarimenti e conferme all’Asl 2 ed è tuttora in attesa di risposte. Comunque, vale la pena ricordare alla consigliera e non solo, che l’amministrazione comunale ha sempre votato o proposto mozioni, atti e provvedimenti da qualsiasi parte provengano in difesa dell’ospedale e delle sue specialità”.

“Sottolineiamo, ancora una volta, come la necessità di visibilità fa si che ogni occasione sia colta per ingenerare polemiche, quando invece il problema da affrontare è comune e sta a cuore a tutti e da tutti deve essere supportato”, concludono il sindaco e il consigliere delegato pietrese.