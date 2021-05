Pd: "In Liguria 3.500 lavoratori a rischio, osservatorio permanente sulle crisi industriali" - IVG.it

Liguria. “Costituire un osservatorio permanente regionale sulle crisi industriali e riattivare i tavoli di crisi già esistenti e fermi da mesi al ministero, che sulla Liguria riguardano una platea di 3.500 lavoratori e settori strategici anche a livello nazionale“.

È la proposta contenuta nell’ordine del giorno del gruppo consiliare regionale ligure del Partito Democratico-Articolo Uno, che ha come primi firmatari Roberto Arboscello, vice presidente della III Commissione Lavoro in Regione, e il capogruppo Luca Garibaldi.

Il documento, depositato ieri, chiede l’impegno della giunta a “sollecitare l’apertura, come chiesto dai sindacati, di nuove sedi di confronto per la risoluzione dei tavoli ministeriali”.

“La Liguria – spiegano Garibaldi e Arboscello – ha 7 tavoli di crisi aperti al Mise per un totale di circa 3.500 lavoratori liguri a rischio tra Ex Ilva, Piaggio Aerospace, Bombardier, Funivie Spa, Leonardo, Italiana Coke, Sanac. Inoltre, si tratta di settori come quello siderurgico ma anche quello della tecnologia, strategici non solo a livello locale ma nazionale. Un contesto di crisi su cui si inserirà poi tutta la partita del Recovery Plan sul quale auspichiamo una governance condivisa e investimenti per sostenere l’occupazione sul territorio”.

Un’attenzione particolare riguarda poi l’area di crisi complessa del savonese, “un’area industriale – aggiunge Arboscello – strategica per la Regione e tutto il Nord Ovest che ha pesantemente subito le conseguenze della crisi degli ultimi anni. È necessario prevedere specifici interventi di sostegno alle imprese, attivare investimenti e avviare velocemente percorsi formativi e di ricollocazione dei lavoratori. La vocazione industriale di quest’area e l’efficientamento delle sue infrastrutture devono essere una priorità”.