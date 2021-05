Pasquali e Olin (Italia Viva): "Finalmente anche in una Rsa savonese arriva la stanza degli abbracci" - IVG.it

Savona. “Oggi siamo felici di dare notizia che presto una ‘stanza degli abbracci’ sarà realizzata anche presso la Rsa Bagnasco in centro a Savona, grazie alla volontà e alla disponibilità del responsabile della struttura, di Associazioni benefiche – in particolar modo con l’aiuto ed il supporto dei Lions clubs di Savona Torretta, Savona Priamar, Savona Host e Lions Spotorno-Noli – e di semplici cittadini, a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti, che abbiamo messo insieme intorno ad un ‘tavolo’”.

A dirlo sono le consigliere comunali Barbara Pasquali e Elda Olin di Italia Viva. “Finalmente abbiamo ricevuto la prima notizia dal Comune grazie all’interpellanza fatta durante il consiglio comunale del 29 aprile. A novembre era stato approvato il nostro ordine del giorno che riguardava il diritto di visita dei parenti degli ospiti ricoverati nelle Rsa e dei degenti ospedalieri e con il quale si chiedeva che il Comune si facesse parte attiva per trovare, con Alisa e con i responsabili delle strutture, modalità di visita protette”.

“In quell’occasione – spiegano le consigliere – apprendevamo che un ente aveva richiesto al Comune il patrocinio per una colletta al fine di trovare i fondi per allestire una “stanza degli abbracci” presso la struttura del Santuario. Di questo siamo soddisfatte, sia per aver fatto da ‘pungolo’ all’azione amministrativa, sia perché l’opposizione in Consiglio si può fare anche attraverso azioni propositive e non solo ‘contro’”.

“Pensiamo che fare politica sia – concludono Pasquali e Olin -, soprattutto, dare risposte concrete ai problemi delle persone e, in questo momento storico, così difficile, dare la possibilità ai parenti di rivedere e riabbracciare, in maniera protetta e con tutti i dispositivi di protezione, i propri cari, sia un atto di civiltà”.