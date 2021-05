Parco giochi a Finalborgo, "Le Persone al Centro": "Schiacciato tra le macchine e senza aree verdi" - IVG.it

Finale Ligure. “Fa tristezza vedere le foto dall’alto del nuovissimo parco giochi di Finalborgo, fortemente voluto dall’insolita coppia Guzzi-Geremia. Poteva essere una bella area canina o un campetto per la Polisportiva (adiacente ad una palestra) in modo da liberare il campetto rosso di via Dante e invece no! Un parco giochi schiacciato tra le macchine, in un’area altamente periferica”.

Continua la polemica del gruppo di opposizione “Le Persone al Centro” contrario alla location scelta dall’amministrazione per la nuova area giochi: “Le soluzioni non mancavano – dicono – e francamente la zona è talmente poco indicata che stonano perfino i giochini in stile medievale”.

“Detto che l’area del parcheggio adiacente già in passato aveva creato problemi di gestione tra la scuola e l’amministrazione comunale – proseguono- non resta che sottolineare che il nuovo parco giochi di uno dei Borghi più belli d’Italia non finirà certo su una rivista di architettura. La spunta dei criteri appare impietosa: fronte veicoli, fatto; distanza dal centro, fatto; assenza di verde, fatta (qualcuno aveva dubbi?); cornice (poco) suggestiva, fatta”.

“Il concetto del ‘fare per fare’ in fondo non distingue sulla qualità dell’esecuzione, se un’opera è fatta bene o male: in ogni caso ci sarà bisogno di un’inaugurazione. Questo a qualcuno basta…” concludono.