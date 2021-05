Pallavolo Carcare eliminata: è finita sabato una stagione super positiva ma con riserva - IVG.it

La formazione della Pallavolo Carcare è stata eliminata dal torneo di B2. Fatale la sconfitta per 3 a 0 nel ritorno contro Caselle Volley Torino. Risultato analogo a quello maturato al termine della partita di andata, questa volta con i seguenti parziali: 25 a 20, 25 a 12 e 25 a 17.

Per quanto un torneo senza retrocessioni non possa essere del tutto attendibile, le valbormidesi possono essere soddisfatte del percorso svolto. La squadra ha dimostrato di saper dare battaglia contro qualsiasi avversario e l’aver concluso il girone al terzo posto testimonia la validità della rosa e del lavoro svolto da società e staff.

Sei vittorie in dieci partite sono un exploit mica da poco per una squadra che lo scorso anno si era salvata soltanto per il blocco delle retrocessioni. L’anno prossimo tornerà sicuramente lo spauracchio “discesa in Serie C”, quindi alcuni rapporti di forza potrebbero cambiare. Insomma, l’impressione è che comunque si siano poste basi solide su cui costruire il futuro.